Am heutigen Tage kann Cisco massiv zulegen. So schießt die Aktie um rund sechs Prozent nach vorne. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Cisco der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cisco-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund ein Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 50,00 USD. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Wem es eher um die langfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...