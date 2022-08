Die Aktie von Bed Bath & Beyond ist aktuell eine der heißesten Wetten an den Börsen. Seit Anfang August hat sich der Kurs der amerikanischen Einrichtungskette in der Spitze mehr als versechsfacht. Das Handelsvolumen war dabei ungewöhnlich hoch. Verantwortlich wird dafür vor allem die Reddit-Gemeinde gemacht. Die sich in speziellen Börsenforen zusammenschließenden Privatanleger dürften die Aktie auserkoren haben, weil der Anteil der Short-Seller bei Bed Bath & Beyond zuletzt deutlich gestiegen war. Nach schwachen Quartalszahlen, personellen Veränderungen auf der Vorstandsebene und Berichten über ...

