Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Exxon Mobil den heutigen Handelstag. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund zwei Prozent. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund drei Prozent für neue Monatshochs. Bei 97,52 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

