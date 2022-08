Für SMA Solar-Anleger wäre schwarze Kleidung heute angemessen. Schließlich kommt die Aktie mit einem Minus rund zwei Prozent unter die Räder. Damit verbilligen sich die Anteilsscheine auf nur noch 54,80 EUR. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur SMA Solar-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Es fehlen nämlich nur geringfügige Kursgewinne, um neue Kaufsignale zu generieren. So reicht ein Plus von nur rund rund elf bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese Bestmarke stellt sich auf 60,65 EUR. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Wichtig ist aktuell auch der 200-Tage-Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...