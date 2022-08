Manch einer reibt sich verwundert die Augen: Die Börsen haben über die letzten Wochen deutlich zugelegt, was aber überwiegend als Bärenmarkt- oder Sommerrally eingeordnet wird. Beide Einschätzungen implizieren das Gleiche - nämlich die Gefahr, dass dieses Zwischenspiel schon bald wieder vom bis dahin vorherrschenden Abwärtstrend eingeholt wird. Dagegen scheinen nur sehr wenige ins Kalkül zu ziehen, dass es sich schon um eine echte Trendwende handeln könnte. Angesichts der Vielzahl von Problemen wirkt eine solche Vorstellung tatsächlich auch etwas weit hergeholt. Ist sie also nur ein Hirngespinst der Bullen? "Wall of Worry" Die vorsichtige Stimmung ist vor allem aufgrund der Verschlechterung der ...

