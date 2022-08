DE30 verzeichnet Rückgänge Deutlicher Anstieg der Inflation in Deutschland (EPI) Immobilien-, Banken- und Automobilaktien gehören zu den größten Verlierern der heutigen Sitzung Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich in der letzten Sitzung der Woche verschlechtert. Die Märkte bewerten weiterhin, welche Zinserhöhungen wir in Zukunft erwarten können. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen stiegen zur Mittagszeit um fast 2%. Der DE30 verliert derzeit 0,86%, und der FRA40 verliert 0,63%. Der Kalender ...

