Toronto (ots/PRNewswire) -- Valour, Comdirect und Onvista haben vereinbart, Valour als Anbieter von Kryptoprodukten für Privatkunden in Deutschland zu etablieren- Comdirect- und Onvista-Kunden erhalten Zugang zur gesamten Palette der Krypto-ETPs von Valour, einschließlich Valour Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, die beide keine Verwaltungsgebühren haben.Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzierung schließt, gab eine Vereinbarung mit den deutschen Banken Comdirect und Onvista bekannt, die es Bankkunden ermöglichen wird, Valour ETPs in ihre Anlageportfolios zu integrieren. Comdirect- und Onvista-Kunden erhalten Zugang zur gesamten Palette der Krypto-ETPs von Valour."Durch die Integration von Valours gebührenarmen bis gebührenfreien ETPs werden Comdirect und Onvista in der Lage sein, ihren Kunden Zugang zu einem sicheren und regulierten Engagement im Krypto-Ökosystem zu bieten", so Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour. "Besonders in Zeiten des 'Krypto-Winters' stehen die Kosten für die Anleger an erster Stelle. Das Angebot von Zero-Cost-Anlageoptionen in Bitcoin und Ethereum ist ein wesentlicher Vorteil für unsere Investoren und ein weiterer Meilenstein in der Demokratisierung dieser jungen und wachsenden Anlageklasse."Nach der Ankündigung der Partnerschaft von Valour mit justTRADE am Dienstag unterstreicht diese Vereinbarung mit Comdirect und Onvista den Status des Unternehmens als Krypto-Partner für Broker und Banken, die ihren Kunden regulierte Kryptowährungen anbieten möchten."Die jüngste Partnerschaft von Valour mit justTRADE und diese neue Vereinbarung mit Comdirect und Onvista ist die erste von - wie wir glauben - vielen Beziehungen mit großen Broker-Plattformen und Banken", sagte Russell Starr, CEO von Valour. "Unsere jüngsten Neuzugänge haben bereits einen enormen Mehrwert für unser Team geschaffen und werden trotz der Marktbedingungen weiterhin auf hohem Niveau erfolgreich sein."Valour bietet vollständig abgesicherte Exchange Traded Products (ETPs) für digitale Vermögenswerte an, die an europäischen Börsen, bei Banken und Maklerplattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) und Enjin (ENJ) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.Informationen zu ValourValour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTCQB: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und bahnbrechenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte unterstützt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Zugang von Anlegern zu branchenführenden Web3- und dezentralen Technologien zu erweitern, um ihnen über regulierte Wertpapierbörsen den Zugang zur Zukunft der Finanzen zu ermöglichen. www.valour.comInformationen zu ComdirectComdirect bietet Online-Brokerage, Banking und Beratung in Deutschland. Das Unternehmen führt Kauf- und Verkaufsaufträge für an den deutschen Börsen notierte Aktien einschließlich Optionen und Futures-Kontrakten aus und bietet Zugang zu 46 Börsen außerhalb Deutschlands. Darüber hinaus bietet Comdirekt seinen Kunden reine Ausführungsdienstleistungen im Bereich Asset Allocation, Risikoabsicherung und Portfoliooptimierung. Comdirect ist eine Marke der Commerzbank AG. www.comdirect.deInformationen zu OnvistaDie Onvista Bank ist ein Online-Broker unter dem Dach der onvista AG und der Onvista Group, die wiederum eine Tochtergesellschaft der Comdirect Bank AG ist. Sie bieten Zugang zum Handel mit verschiedenen Wertpapieren an 14 Börsen sowie zum OTC-Handel von mehr als 21 Emittenten. Sie ermöglichen den Handel mit Aktien, Futures, Optionen, Fonds, Anleihen, CFDs, ETFs und mehr. https://www.onvista-bank.de/Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Angebot von Valour ETPs an die Kunden von Onvista und Comdirect, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, die Investorennachfrage nach Valour ETPS; das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf Valour, Comdirect und Onvista wurden von den jeweiligen Parteien für die Aufnahme in diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellt, und jede Partei und ihre Direktoren und leitenden Angestellten haben sich in Bezug auf alle Informationen, die die andere Partei betreffen, vollständig auf die anderen Parteien verlassen. Valour hat die von Comdirect und Onvista zur Verfügung gestellten Informationen nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1880639/Valour__Inc__Valour_Crypto_Products_and_ETPs_Available_to_Client.jpgPressekontakt:Dave Gentry,RedChip Companies Inc.,1-800-RED-CHIP (733-2447),407-491-4498,Dave@redchip.com; Öffentlichkeitsarbeit: Wachsman PR,valour@wachsman.comOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163551/5301157