Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von Tesla. Denn der Kurs wird satte rund drei Prozent heruntergeprügelt. Der Preis für einen Anteilsschein beläuft sich damit nur noch auf 884,45 USD. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Tesla erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das übergeordnete Bild ist positiv. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund sieben für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bei 944,00 USD ausgelotet. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

Anleger, die die Zukunftsplanung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...