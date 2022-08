Richtig leiden müssen heute Build Your Dreams-Aktionäre. Denn der Kurs notiert rund drei Prozent in der Verlustzone. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 35,09 USD kaufen. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Denn Build Your Dreams rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund zwei Prozent. Bei 34,43 USD liegt dieser markante Punkt. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Der gleitende Durchschnitt 200 liegt momentan bei 33,63 USD. Demnach gelten für Build Your Dreams langfristige Aufwärtstrends. ...

