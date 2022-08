Tencent-Aktionäre dürften derzeit in Hochstimmung sein. Denn im Wochenvergleich gewann der Kurs rund 2,98 Prozent. Für die Aktie ging es an zwei der fünf Tage nach oben. Am Mittwoch war das Plus mit rund 3,12 Prozent für Tencent am größten. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund sechs Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 41,82 USD. ...

