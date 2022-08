Tieftraurige Gesichter gab es zuletzt bei FuelCell Energy-Aktionären zu sehen. So beträgt das Minus im Vergleich zum Vorwochenschluss 16,63 Prozent. Das Wertpapier verabschiedete sich an vier der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Insbesondere das Freitag-Minus von 8,19 Prozent bedeutete einen Schlag ins Kontor. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Trotz des Wochen-Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Der Ausbruch über eine wichtige Hürde ist nämlich nach wie vor aus dem Stand möglich. Schließlich fehlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...