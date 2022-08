Nichts zu lachen gab es in den vergangenen Tagen für MorphoSys-Aktionäre. Denn im Vergleich zum Vorwochenschluss rutschten die Notierungen um 10,93 Prozent an. An vier der fünf Tage ging es für das Wertpapier nach unten. Insbesondere am Mittwoch fiel MorphoSys mit einem Minus von 7,76 Prozent deutlich. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. MorphoSys rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund 0,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...