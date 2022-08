HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3260 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/97 geht es u.a. um Gerhard Kürner, der mich "the Guardian of Vienna Finance Galaxy genannt hat" (thx dafür), sonst gibt es eher Sorgen. Der ATX TR verliert, eine Aussage von Uniqa-Boss Andreas Brandstetter (Uniqa im Strabag-Syndikat) im Börsenradio macht mir ein bissl Sorgen um die Strabag. Sorgen macht auch der Fonds zur Förderung der digitalen Transformation, der auch m.E. nicht ganz fair aufgestellt ist und erneut jenen hilft, denen sowieso immer geholfen wird. News gibt es zu Wiener ...

