22UA-Biontech/Pfizer beantragen US-Notfallzulassung für Omikron-ImpfstoffB4B-Der DEUTSCHE EINZELHANDEL befürchtet für die Weihnachtszeit erneut Lieferengpässe für mögliche Geschenke. "Manche Produkte wie elektronische Geräte, Spielwaren und Textilien aus Asien dürften an Weihnachten knapper sein", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan GenthCOK-Cancom Investor senkt Stimmrechtsanteil auf 2,97%DMP-Dermapharm H1 ber. Ebitda EU149 Mio gg EU137 Mio VjHLAG-Hapag-Lloyd gesenkt auf Verkaufen: CitiLHA-Im Ringen um die Privatisierung der italienischen Staatsairline ITA Airways will die Regierung Insidern zufolge vor der Neuwahl in Italien zu einem Ergebnis kommenSDF-K+S Investor erhöht Stimmrechtsanteil auf 3,69%TEG-TAG IMMOBILIEN SIEHT GJ DIV/AKTIE ...

