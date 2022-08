Aus den Wiener Privatbank Morning News: Nach unten ging es zum Wochenbeginn für den heimischen Markt, der ATX erlitt einen relativ deutlichen Rückgang von 1,9%. Vor allem die wieder zunehmenden Zins- und Wachstumssorgen drückten auf die Stimmung der Anleger, zusätzlich hat der Gaspreis in Europa seinen Höhenflug zu Beginn der Woche fortgesetzt, Russland hatte am Freitagabend angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Auch das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole warf bereits seine Schatten voraus, viele Investoren hielten sich im Vorfeld zurück, es wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...