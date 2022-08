HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3271 Eduard Berger ist seit 2011 Vorstandsmitglied der Wiener Privatbank. Der Börsebulle, der lieber als Optimist bezeichnet - und von Wegbegleitern Edi genannt - wird, ist ein prägender Player am Wiener Kapitalmarkt. Sei es in den 90er mit Kollegen wie Roman Eisenschenk oder Roland Neuwirth bei der Deutsche Bank, in den Nullern mit Fritz Schweiger oder Willi Hemetsberger bei der Bank Austria / CA IB, später mit dem Aufbau der Österreich-Schiene von Cheuvreux oder eben jetzt mit der Wiener Privatbank. Und auch aktuell sieht er der u.a. mit CIO Wolfgang Matejka (Edi ist auch Co-GF bei Matejka & Partner) eng zusammenarbeitet, wieder Chancen am österreichischen Aktienmarkt. ...

