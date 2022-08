Entscheidende Unterstützung auf dem Prüfstand. Die Fed steht vor einer heiklen Aufgabe: Die Inflation bekämpfen, ohne eine Rezession auszulösen. Anleger sind gespalten, was den zukünftigen Kurs der Fed betrifft. Das Symposium in Jackson Hole, das Ende der Woche stattfindet, könnte mehr Licht ins Dunkle bringen. Die im Juni gestartete Rally an der Wall Street wurde unterbrochen, da Anleger seit der vergangenen Woche damit begonnen haben, einen Teil ihrer Gewinne mitzunehmen. ...

