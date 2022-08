Aus der BörseGo AG wurde die stock3 AG. Mit der Umfirmierung macht die Anbieterin der Finanzmarktanalyse- und Trading-Portale GodmodeTrader und Guidants einen den Angaben zufolge "wichtigen Schritt im Zuge ihrer angekündigten Einmarkenstrategie". Zeitgleich mit der Umfirmierung wurde eine Kapitalerhöhung eingetragen. Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Umwandlung eines Teilbetrags in Höhe von 1.008.000,00 Euro des gemäß Beschluss der Hauptversammlung am 15. Juli 2022 den anderen Gewinnrücklagen zugewiesenen Bilanzgewinns in Grundkapital gegen Ausgabe von 1.008.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien (Berichtigungsaktien), die an die Aktionäre im Verhältnis 1:9 ausgegeben werden. Die Berichtigungsaktien sind ab Beginn des ...

