DE30 in der Nähe des gestrigen Schlusskurses Einzelhandel und Autobranche unter Verkaufsdruck Der heutige Handel an den größten europäischen Börsenplätzen bringt keine Entschlossenheit. Die Aktien bewegen sich in der Nähe der gestrigen Schlusskurse. Der Wirtschaftskalender für heute bringt keine wichtigen Veröffentlichungen. Interessant könnten die Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter sein (14:30 Uhr).

