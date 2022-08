Nachlese Podcast Dienstag Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3269, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - weiterer Nachtrag zur Strabag, die am 19.7.2007 wieder an die Börse ging und so in wenigen Wochen den 15. Jahrestag des IPOs begeht. Aktuell sind ja die 38,94 Angebot im Raum (IPO Kurs war 47). Erst dachte ich, das sei rein eine Notwendigkeit wegen Übernahmegesetz, jetzt habe aber nicht nur ich Sorgen, sondern auch Institutionelle, denn ein Syndikatsmitglied sprach von einem derzeit "hohen Aktienkurs" und einem "fairen Angebot". Ich meine: Das kann zittrige Hände schon zum Verkaufen bewegen und die Aktie hat schon jetzt viel zu wenig Streubesitz. In der Aussendung steht auch, dass die Annahme die Zulassung zum Amtlichen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...