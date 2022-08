Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 34 vom 25. August 2022: www.boersen-kurier.at - Aufschwung in den letzten Zügen Der "Bullen-Rallye im Bärenmarkt" droht gerade die Luft auszugehen- Ein Hoffnungsschimmer: Jens Korte berichtet aus den USA- Robuste Verfassung: Europas Konzerne sehr krisenresisten- Versicherer gut unterwegs VIG stark - Uniqa solide- Wochenschau. Die Pensionen sind für Andreas Unterberger eine ignorierte Mega-Bombe- Gastkommentar. Nouriel Roubini sieht mannigfaltige Probleme auf uns zukommen- Deutschland. Was der Krieg und die Sanktionen Europas größte Wirtschaft kosten- Osteuropa. Eine Zusammenarbeit mit Israel im IT-Bereich brächte viele Synergieeffekte- Strategiewechsel. Auch Anleger entdecken Hugo Boss wieder.- Chartreading. Diesmal ...

