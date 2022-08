VIG CFRO Liane Himer im börsenradio.at-Interview zur Ukraine: "Wir haben drei Gesellschaften in der Ukraine, die alle ihren Geschäftsbetrieb aufrecht haben. Wir erleben ein großes Engagement unserer Kollegen und Kolleginnen, die für die Kunden da sein möchten. Wir haben im 1. Halbjahr 2022 sogar ein Prämienplus von 23 Prozent in der Ukraine erreicht, das sind knapp 60 Mio. Euro Prämienvolumen. Das ist vor allem auf einen Sondereffekt im KFZ-Versicherungsbereich im Zusammenhang mit der grünen Karte zurückzuführen und eine temporäre Erscheinung und kein langfristiges Geschäft. Die anderen Sparten haben naturgemäß sehr starke Rückgänge verzeichnet. Zum Prämienplus: Wir haben ein beachtliches Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...