Varta und der SK Rapid Wien intensiveren ihre Partnerschaft: In allen Spielen der laufenden Bundesliga-Spielzeit 2022/23 wird jeweils der jüngste Rapid-Eigenbau-Spieler in der Start-11 mit einem Varta-Rookie-Trikot in der Admiral Bundesliga auflaufen. Auftakt für die Varta-Rookies ist am 28. August 2022 beim Spiel SK Rapid gegen Sturm Graz im Allianz Stadion. Der Varta-Rookie-Kader Herbst 2022 besteht aus Nikolas Sattlberger (18. Januar 2004), Leopold Querfeld (20. Dezember 2003) Yusuf Demir (2. Juni 2003), Moritz Oswald (5. Januar 2002), Bernhard Zimmermann (15. Februar 2002) und Niklas Hedl (17. März 2001). Auf den besten Youngster wartet am Ende der Saison zusätzlich noch der VARTA-Rookie Award. Darüber hinaus ist geplant, die Rookie-Trikots auf der ...

