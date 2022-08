Aus den Wiener Privatbank Morning News: Etwas weiter ausbauen konnte der heimische Markt die Vortagsgewinne, der ATX stieg um weitere 0,5%. Allgemein herrschte aber immer noch Zurückhaltung im Vorfeld des heute beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, von der Konferenz erwarten sich die Anleger Hinweise über die weiteren geldpolitischen Schritte der Fed. Die Meldungslage bei den einzelnen Unternehmen gestaltete sich weiter sehr dünn. Flughafen Wien musste leicht um 0,2% nachgeben, hier hat Raiffeisen Research das Kursziel von 35,0 Euro auf 39,0 Euro erhöht, die Kaufempfehlung wurde in der Studie ebenfalls bestätigt, die Revidierung des Kursziels wurde mit einer raschen Erholung der Verkehrszahlen am Flughafen begründet, die Passagierzahlen für ...

