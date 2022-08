Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 26,30 Euro für Wolftank. SFC Energy, ein vergleichbares Unternehmen im Bereich Wasserstoff, habe ein starkes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vorgelegt. ür AlsterResearch sind diese Ergebnisse ein positiver Indikator dafür, was von Wolftank mit der Veröffentlichung der H1-22-Ergebnisse am 23. September zu erwarten sei, so die Analysten.

