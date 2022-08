Bei PayPal geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund zwei Prozent. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 96,03 USD. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PayPal-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund sieben Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 103,03 USD. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Bullish eingestellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...