DE30 fällt unter das 38,2%-Retracement GfK-Konsumklima verschlechtert sich im September Der letzte Handelstag dieser Woche bringt eine Abschwächung der Anlegerstimmung. Der DE30 verliert im Vorfeld der Rede von Jerome Powell auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole. Was die Veröffentlichung von Makrodaten betrifft, so werden neben dem Symposium selbst die PCE-Werte und die Stimmungsdaten der Universität von Michigan die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. In Deutschland wurden heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...