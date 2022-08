Nachlese Podcast Donnerstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3275 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Danke an Gregor Rosinger, der mit dem Rosgix auf High ist und zum 100er in der Season 2 spontan einen 100er einwirft. Er war unser 1. Supporter in Season 1. Die Geldspende erinnert mich an das Heumarkt-Wrestling früher, da gab es immer wieder Geldspenden an die Catcher zwischendurch. Also gerne kann man es Herrn Rosinger nachmachen. Nächste Woche habe ich unter http://www.sportgeschichte.at/sportwochepodcast den Wrestler und Veranstalter Humungus zu Gast, er macht ein Eintritt frei-Event in Neu-Essling, hoffentlich gibt er gemäss des Mottos unserer Website http://www.indegoschn.at keine in de Goschn. - WUW-Wrestling am ...

