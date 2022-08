Immofinanz IR-Chefin Bettina Schragl im börsenradio-Interview zum Bewertungsergebnis: Wir haben ein positives Bewertungsergebnis in Höhe von 75 Mio. Euro. Rund 50 Mio. Euro kommen aus den Retail-Immobilien. Es gibt positive Effekte bei Stop Shop den Fachmarktzentren und Vivo den Einkaufszentren. Die positiven Effekte basieren auf einem verbesserten Umfeld in Zusammenhang mit Covid. Die Umsatz- und Besucher-Entwicklung in den Retail-Immobilien ist gut und wir haben auch höhere Mieten von den umsatzbasierten Mietern gesehen. Rund 28 Mio. Euro aus dem positiven Bewertungsergebnis kommen aus dem Büro-Bereich. Hier haben wir Effekte bei größeren Objekten in Wien, Warschau und auch in Prag gesehen. In Warschau zB hat ein großer Mieter den Vertrag ...

