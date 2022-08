Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (1oz, philoro) -0,77% auf 1790,24, davor 5 Tage im Plus (2,41% Zuwachs von 1761,54 auf 1804,08), Rosgix -0,01% auf 3140,13, davor 4 Tage im Plus (0,85% Zuwachs von 3113,98 auf 3140,5), Goldbarren (100g, philoro) -0,77% auf 5717,84, davor 3 Tage im Plus (1,86% Zuwachs von 5657,39 auf 5762,35), Silber Philharmoniker 1/1 -0,5% auf 27,9, davor 3 Tage im Plus (2,11% Zuwachs von 27,46 auf 28,04), Immofinanz -1,48% auf 15,32, davor 3 Tage im Plus (3,74% Zuwachs von 14,99 auf 15,55). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Strabag 38,75 (MA100: 39,23, xD, davor 42 Tage über dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: EVN (2 Plätze verloren, von 11 auf 13); dazu, S Immo (+1, von 4 auf 3), AT&S (-1, von 3 ...

