Regelrechte Qualen müssen heute 3M-Anleger durchleben. Denn die Aktie stürzt mit einem Minus von rund neun Prozent regelrecht ab. Die Papiere kosten damit nur noch 130,43 USD. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von 3M der letzten drei Monate.Für eine ausführliche 3M-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. 3M rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,3 Prozent. Diese Marke wurde bei 130,09 USD markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...