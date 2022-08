Alle warteten auf Jerome Powell - doch das, was der Fed-Chairman auf der derzeitigen Konferenz in Jackson Hole zu sagen hatte, sorgte am Markt für Erschrecken und starke Kursverluste. Denn statt eher versöhnlicheren Tönen nach den bisherigen Zinserhöhungen erklärte der Notenbankchef, dass sich die Märkte auf eine Serie weiterer Zinserhöhungen ...

