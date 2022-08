Aus dem Equity Weekly der Erste Group-Analysten: "Der globale Aktienmarktindex gab in der letzten Woche leicht nach. Er fiel in EUR um -0,8%. Der S&P 500 notiert in EUR um -0,7% tiefer, der Stoxx 600 verlor -1,7%. Der globale Schwellenländerindex hingegen befes- tigte sich in EUR um +0,7%. Die in dieser Woche veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes zeigten, dass die Wirtschaftstätigkeit in den entwickelten Märkten zurückgeht. Der US-Einkaufsmanagerindex hat sich zum zweiten Mal in Folge ab- geschwächt. Er notierte zuletzt bei 45 Punkten. Das bestätigt, dass die Kontraktion der Wirtschaftsaktivitäten in den USA andauert. In Europa hat sich der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex zuletzt ebenfalls verschlechtert. Bei einem Niveau von 49,2 Punkten zeigt auch dieser Frühindikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...