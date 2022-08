Hochstimmung herrscht derzeit bei den Aktionären von Plug Power. Schließlich wird der Kurs heute 8,16 Prozent höher bewertet als in der Vorwoche Mit Kursanstiegen verabschiedete sich die Aktie an drei der fünf Sitzungen. Ein Plus von 8,63 Prozent am Donnerstag bedeutete für Plug Power dabei den höchsten Tagesgewinn. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...