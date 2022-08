Paion-Aktionäre waren in den vergangenen Tagen echtes Bärenfutter. So liegen die Notierungen heute 9,03 Prozent niedriger als vor Wochenfrist. drei der fünf Sitzungen schloss das Wertpapier mit Verlusten. Dabei wurde es am Freitag mit einem Minus von 3,40 Prozent so richtig fies. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Paion hat nämlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterstützung. Die Aktie müsste nur rund fünfzehn Prozent fallen, um neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...