Seit dem Frühjahr hat Aurora Solar Technologies Inc. (TSX-V: ACU, FSE: A82) die Akquisition der BT Imaging Pty Ltd. vorangetrieben. Nun kann das Unternehmen den erfolgreichen Vollzug der Transaktion vermelden, denn mit Wirkung zum 25. August in Kanada und 26. August in Australien ist BT Imaging ein Teil von Aurora Solar Technologies geworden. Damit kann auch die etablierte Technologie des Marktführers auf dem Gebiet der Fotolumineszenz(FL)-Bildgebung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...