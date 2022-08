DE30 setzt Rückgänge vom Freitag fort Hawkishe Zentralbanken Der erste Handelstag in Europa in dieser Woche bringt eine Fortsetzung des Abwärtsdrucks auf die Aktienindizes. Der Grund für das Ausmaß des Ausverkaufs ist natürlich die anhaltende Reaktion auf die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole am Freitag, in der der Fed-Chef eine harte Zentralbankpolitik anmahnte. Ähnliches gilt für die EZB, deren Vertreter sich für weitere Zinsanhebungen ausgesprochen haben. Starten Sie jetzt oder testen Sie ...

