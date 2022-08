Seit 2013 ist Lind Partners, ein in New York ansässiger Fonds, an Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) beteiligt. Die Amerikaner sind auch weiterhin von Kalamazoo und seinen Projekten überzeugt, denn sie haben sich verpflichtet, in den nächsten 24 Monaten neue Aktien für insgesamt drei Millionen Australische Dollar (AUD) zu übernehmen. Verwendet werden sollen die neuen Mittel zur Weiterentwicklung der Gold- und Lithiumprojekte von Kalamazoo ...

