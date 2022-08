Der amerikanische Hersteller von Möbeln und Elektronikgeräten, Kimball International Inc. (ISIN: US4942741038, NASDAQ: KBAL), zahlt am 14. Oktober 2022 (Record date: 23. September 2022) eine unveränderte Quartalsdividende von 9 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 36 US-Cents zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 8,01 US-Dollar ...

