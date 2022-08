Wienerberger sieht derzeit die Gasversorgung in allen Märkten als gesichert an. Dennoch hat Wienerberger in den letzten Wochen und Monaten intensiv daran gearbeitet, die Energieversorgung an den insgesamt 220 Produktionsstandorten weltweit auch zukünftig sicher zu stellen. Seit dem 1. August gibt es nun für österreichische Unternehmen die Möglichkeit, Gas im Gasspeicher Haidach (Salzburg) zu lagern. Wienerberger hat hier die Chance ergriffen, investiert in die Versorgungssicherheit und hat sich insgesamt 25 Gigawatt-Stunden (GWh) Gaskapazitäten im Speicher in Haidach gesichert. Bei einem Gasverbrauch von 390 GWh im Jahr für die Produktion in allen Werken könnten mit den 25 GWh im Fall einer substanziellen Gasreduktion der Betrieb von für die ...

