Die Rede des Fed-Chefs scheint vielen die Laune verdorben zu haben, trotz Stabilisierung heute. Auch am ETF-Markt dominierten die Abgaben - allerdings nicht im großen Stil. Gefragt bleiben Tracker mit ESG-Filter und Clean-Energy. 30. August 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Die deutlichen Kurseinbußen an den Aktienmärkten seit Mitte des Monats und vor allem der kräftige Kursrutsch vergangenen Freitag hinterlassen Spuren am ETF-Markt. "Wir hatten in unseren großen ETFs der allgemeinen Marktbewegung ...

