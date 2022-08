Den heutigen Tag dürften Caterpillar-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Schließlich muss die Aktie mit einem Minus von rund drei Prozent wieder ordentlich Federn lassen. Die Papiere kosten damit nur noch 186,15 USD. Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter?

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn Caterpillar rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Die Aktie müsste nur rund drei Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 181,23 USD in den Weg. In den nächsten Sitzungen fällt ...

