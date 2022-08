Der Industriekonzern Kulicke and Soffa Industries Inc. (ISIN: US5012421013, NYSE: KLIC) zahlt am 9. Oktober 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Dienstag berichtet wurde. Record date ist der 22. September 2022. Aktuell werden 0,68 US-Dollar auf das Jahr gerechnet ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 43,10 US-Dollar (Stand: 30. August 2022) ...

