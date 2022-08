Der Aktienkurs von Hewlett&Packard, gemeinhin als HP bekannt, verliert heute vor der Markteröffnung angesichts schwacher Ergebnisse und gesenkter Wachstumsprognosen für den Rest des Jahres fast 10%: EPS: 1,04 USD vs. 1,00 USD im 2. Quartal 2021 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Umsatz: 14,7 Mrd. USD gegenüber 15,3 Mrd. USD in Q2 2021 / Prognose (FactSet) 15,6 Mrd. USD Nettogewinn: 1,1 Mrd. USD gegenüber 1,2 Mrd. USD in Q2 2021 EPS-Prognose für das laufende Quartal: 0,79 bis 0,89 USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...