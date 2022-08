DE30 fällt und bleibt unter 13.000 Punkten Inflation in Europa beschleunigt sich Der heutige Handelstag bringt Rückgänge im DE30. Russland wird ab heute bis zum 2. September wie angekündigt die Gaslieferungen über Nord Stream 1 einstellen. Die Inflation in der Eurozone stieg im August auf 9,1% gegenüber den Prognosen von 9%, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der EZB-Sitzung nächste Woche leicht erhöht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...