Die wikifolio Community schlägt sich auf die sichere Seite und passt sich noch mehr an das schwierige Umfeld an. Das wikifolio Top 50 Community Aktien M wurde gestern im Rahmen der quartalsweisen Überprüfung in Teilen neu bestückt und, wenn man so will, "rezessionssicherer" gemacht. Quelle: shutterstock.com Krisenthemen gibt es reihenweise - von der schwelenden Energiekrise in Europa über den Krieg in der Ukraine bis zur Inflations- und Zinsthematik. Eigentlich verwundert es nicht, dass die Börsianer nach der rasanten Sommer-Erholungsrally zumindest vorübergehend wieder den Kopf in den Sand stecken. ...

