Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Draftkings-Aktionäre. Schließlich geht die Aktie rund drei Prozent in den Keller. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Übernehmen die Bären hier nun endgültig das Ruder?

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Bei Draftkings steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Nur noch rund drei Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 15,46 USD. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen ...

