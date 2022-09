KPMG sieht Konsolidierungsdruck bei Schweizer PrivatbankenBarclays will ihre verbleibende Beteiligung an der südafrikanischen Kreditgesellschaft Absa Group Ltd. verkaufenBei Richemont stellen sich einige Investoren gegen die Pläne von Bluebell Capital Partners zum Umbau des Vorstands (FT) Zur Rose schliesst Platzierung einer etwa CHF 95 Mio Wandelanleihe und etwa CHF 44 Mio Kapitalerhöhung erfolgreich ab Siemens Energy dürfte am 19.09. für Hellofresh in den DAX kommen (Stiefel) Covestro sucht angesichts steigender Kosten nach Einsparpotenzial clearvise AG erhöht erneut Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 Apontis Pharma: Secure-Studie und Start-Studie-Zusatzanalyse bestätigen überlegene Wirksamkeit der Single Pill Brenntag plaziert Schuldscheindarlehen über 640 ...

