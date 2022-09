Vor wenigen Tagen erst kam die Meldung, dass Petra Preining die börsenotierte Semperit verlässt. Nun ist ihre neue berufliche Heimat bekannt, sie wechselt mit Wirkung 1. Oktober zu AT&S. Der Aufsichtsrat von AT&S hat sie für fünf Jahre als CFO in den Vorstand der AT&S berufen. Sie wird die Bereiche Finance, Controlling, Procurement, Investor Relations, Legal, Internal Audit, Compliance sowie Risk- und Continuitymanagement verantworten. Und noch ein weiteres Mitglied kommt in den AT&S-Vorstand: Mit Wirkung 1.4.2023 wird Peter Griehsnig für fünf Jahre als CTO in den Vorstand der AT&S berufen. Er wird die Bereiche Research & Development, Innovationsmanagement, Advanced Interconnect Solution Services (AISS), Quality, ESG und Industrial Planning ...

