Die Agrana-Verarbeitungskampagnen in den drei österreichischen Stärkefabriken sind gestartet. Am 29. August wurde im Agrana-Werk Gmünd mit der Stärkekartoffelübernahme begonnen. Aufgrund geringerer Kontraktmengen und trockenheitsbedingt unterdurchschnittlicher Ernteerwartungen wird die Kartoffelliefermenge unter dem Vorjahr liegen. Der Stärkegehalt der angelieferten Kartoffeln liegt aktuell bei überdurchschnittlichen 20 Prozent (Vorjahr: 18,5 Prozent). Die Stärkekartoffelkampagne wird in der zweiten Dezemberhälfte abgeschlossen werden. Ebenso angelaufen ist Anfang dieser Woche die Nassmais-Verarbeitung in den beiden Agrana-Standorten in Aschach/Donau (OÖ) sowie in Pischelsdorf (NÖ). Die Nassmais-Kampagnen werden voraussichtlich bis ...

